La suite du quinquennat passera par un remaniement, selon Sibeth Ndiaye

Invitée sur la plateau de l’émission «Dimanche en politique», ce dimanche 21 juin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a confirmé l’imminence d’un remaniement ministériel.

Elle a en effet déclaré que la «phase 3» du quinquennat d’Emmanuel Macron passera «nécessairement par un remaniement».

«il est assez légitime que l'on se pose la question des deux prochaines années»

«Dans la période que l’on est en train de vivre (…) et alors que la majorité qui est en place aujourd’hui a quasiment réalisé la totalité du programme présidentiel, il est assez légitime que l'on se pose la question des deux prochaines années, de nos priorités, et évidemment des hommes et des femmes qui seront amenés à les porter.», a-t-elle expliqué, avant de rappeler que le remaniement relève du «choix du président de la République et du Premier ministre».

Si Christophe Castaner a témoigné de sa volonté de garder sa place au sein du gouvernement après un remaniement qui pourrait être annoncé en juillet, Sibeth Ndiaye a souligné qu'il n'exerce pas de pression sur le chef de l'Etat pour conserver son poste de ministre de l'Intérieur.

«Ça n'est pas du tout l'esprit de Christophe Castaner, qui depuis près de deux ans n'a eu de cesse de rénover l'institution de la police nationale et de la gendarmerie nationale», a-t-elle affirmé.

«Je crois qu'en aucun cas c'est un ministre qui a démérité dans ses fonctions», a ajouté la porte-parole du gouvernement, qui estime que le ministre de l'Intérieur est souvent «injustement attaqué».

Retrouvez toute l'actualité politique ICI.