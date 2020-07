Chèque alimentaire pour les plus démunis : qui pourrait en bénéficier ?

Emmanuel Macron a validé le 29 juin la proposition de création de chèques alimentaires, soumise par la Convention citoyenne pour le climat. Mais tout le monde ne pourra pas bénéficier de cette aide.

Ces chèques alimentaires s'adressent aux plus démunis, mais ce terme est loin d'être précis. Or, aucune condition pour être bénéficiaire de cette aide n'a été dévoilée à ce jour. Seulement l'objectif a été dévoilé : permettre aux plus modestes d'acheter des produits de bonne qualité, issus de l'agriculture biologique ou de circuits locaux. Des précisions pourraient être communiquées d'ici à la fin de l'été.

L'idée plaît à l'opinion public même si son fonctionnement suscite quelques critiques. Certains craignent que ce système stigmatise les bénéficiaires : «Si je donne un ticket alimentaire, je vais être perçu comme une personne aidée, et certaines personnes ne souhaitent pas être regardées comme une personne aidée», explique le responsable départemental des Restos du coeur du Nord, Thierry Sarrazin.

Pour rappel, cette proposition est l'une des 149 faites par la Convention citoyenne pour le climat, chargée de définir une série de mesures en matière de lutte contre le changement climatique dans un esprit de justice sociale. Outre l'idée de chèques alimentaires, Emmanuel Macron a validé 145 autres propositions.