Météo: Quel temps fera-t-il en juillet ?

Le mois de juillet a débuté avec un temps pluvieux sur la plupart des régions, mais que les vacanciers se rassurent, le beau temps sera globalement au rendez-vous ce mois-ci.

Jusqu’au dimanche 5 juillet, les éclaircies prendront l’avantage sur la majeure partie du pays avec des températures estivales. Quelques averses sont néanmoins attendues dans le nord-ouest de la France samedi et dimanche.

Malgré des passages nuageux, voire faiblement pluvieux, la semaine du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet sera globalement sèche et ensoleillée. Les températures seront proches des normales en début de semaine puis auront tendance à croître au fil des jours, prévoit Météo France.

Lundi, mardi et mercredi, les températures minimales iront de 13 à 25 degrés en général et les maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés sur la majeure partie du pays. A partir de jeudi, elles atteindront 27 à 33 degrés sur la moitié sud et 20 à 29 degrés sur la moitié nord.

Les conditions météo pourraient en revanche se dégrader lors de la troisième semaine du mois de juillet (du 12 au 19 juillet).

Le temps estival pourrait en effet laisser place à quelques averses, parfois accompagnées d’orages, selon la Chaîne Météo, qui prévoit une météo beaucoup plus clémente à partir du 20 juillet et jusqu’à la fin du mois.

Le temps devrait être généralement bien ensoleillé avec des températures en hausse, supérieures aux normales de saison.

