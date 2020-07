Remaniement : les 3 grands chantiers de Jean Castex

Choisi ce vendredi par Emmanuel Macron pour remplacer Edouard Philippe, le nouveau Premier ministre Jean Castex va devoir se mettre rapidement au travail une fois son équipe gouvernementale désignée. Plusieurs chantiers d'ampleur attendent en effet cet homme de droite de 55 ans, à la fois haut fonctionnaire et élu local.

Gérer une rentrée sociale qui s'annonce «très dure»

Emmanuel Macron a prévenu dans une interview à la presse quotidienne régionale (PQR) parue ce vendredi : «La rentrée sera très dure.» La pandémie de coronavirus a plongé la France dans la plus grave crise économique qu'elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. L'OCDE table sur une contraction du PIB tricolore de 11 à 14 % en 2020.

Qui dit récession dit vague de licenciements à venir. «Il y a des plans sociaux, et il y en aura», a averti le chef de l'Etat dans son entretien à la PQR, faisant notamment référence à celui chez Airbus, qui prévoit de supprimer 15.000 postes dans le monde, dont 5.000 en France. La mission de Jean Castex s'annonce donc ardue. «La rentrée sociale est toujours chaude, mais elle s'annonce particulièrement difficile cette année», juge Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. «Jean Castex aura une succession de plans sociaux à gérer, qui pourraient provoquer une révolte sociale. Va-t-on assister à un retour des gilets jaunes ? C'est une possibilité qui n'est pas à exclure», souligne l'analyste politique.

Surveiller l'évolution de la pandémie de coronavirus

Si l'on en croit Frédéric Dabi, les derniers sondages d'opinion font ressortir «deux craintes majeures» des Français : la crainte économique d'une part, et la crainte sanitaire d'autre part. «L'inquiétude vis-à-vis du coronavirus a reflué mais reste forte», précise le directeur général adjoint de l'Ifop, dont la dernière étude fin juin montre que 65 % des sondés sont inquiets du coronavirus pour eux et leur famille. «Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, mais de sa phase la plus aigüe. Nous entrons désormais dans une phase de surveillance et de grande vigilance», a tenu à rappeler Emmanuel Macron dans son interview à la PQR.

A Jean Castex désormais de faire ce travail de vigie de la pandémie en France, dont l'ampleur ne cesse de se réduire, même si le virus continue de circuler à bas bruit. Difficile pour lui de passer après Edouard Philippe, dont la gestion du Covid-19 a été saluée par une grande partie de l'opinion, ce qui lui vaut sa bonne cote de popularité (50 % selon une étude de l'Ifop parue dans le JDD le 21 juin, contre 38 % pour Emmanuel Macron). Mais Jean Castex a l'avantage de connaître parfaitement le dossier, lui qui était le «Monsieur déconfinement» du gouvernement depuis début avril.

Mettre en œuvre le «nouveau chemin» qu'Emmanuel Macron souhaite dessiner

Face aux difficultés sociales et économiques qui s'annoncent, causées par la crise du coronavirus, Emmanuel Macron a promis ce vendredi de «dessiner un nouveau chemin» pour la fin de son quinquennat. Jean Castex, assisté d'un nouveau gouvernement, qui sera annoncé d'ici mercredi, sera chargé de mettre en œuvre ce cap, dont le président de la République a déjà donné les premiers éléments : Ségur de la santé, puis «chantier sur le grand âge», puis «accompagnement de notre jeunesse, qui a le plus souffert de la crise».

Le maire de Prades (Pyrénées-Orientales) et conseiller départemental, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, aura également la lourde tâche de relancer la réforme des retraites, un dossier hautement inflammable qu'Emmanuel Macron refuse d'abandonner. Le chef de l'Etat souhaite engager une nouvelle concertation avec les partenaires sociaux dès cet été, sur les «équilibres financiers». Un «nouveau chemin» qui ressemble donc en partie au précédent, et qu'il faudra «incarner», souligne Frédéric Dabi. «Etant donné la faible notoriété de Jean Castex, complètement inconnu des Français, c'est plutôt Emmanuel Macron qui va essayer d’incarner ce nouveau chemin», présume le politologue.

