Tout savoir sur Amélie de Montchalin, nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publique

Amélie de Montchalin, députée LREM de 35 ans, a été nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Inconnue il y a encore quelques mois, elle avait impressionné ses pairs par la maîtrise de ses dossiers, notamment en tant que rapporteure du Budget, ce qui l'avait menée, en mars 2019, au poste de Secrétaire d'Etat aux affaires européennes, en remplacement de Nathalie Loiseau.

#DirectAN "Un Budget pour tous nos concitoyens, salariés, employeurs, fonctionnaires, investisseurs... un Budget qui tient ses promesses. 300 amendements votés, de tous les bancs. Transformer se fera avec tous les Français" @GDarmanin @BrunoLeMaire @JoelGiraud05 @LaREM_AN pic.twitter.com/HGo4OPNnOq — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) 21 novembre 2017

De fait, cette jeune mère de famille (elle a trois enfants) ne manque pas d'expertise. Diplômée de HEC, de la Sorbonne en histoire et de Dauphine en économie, elle a également un Master d'administration publique de Harvard. En se présentant à l'investiture LREM, elle avait d'ailleurs mis en avant son goût pour les questions budgétaires.

Amélie de Montchalin a rejoint le projet d'Emmanuel Macron en décembre 2016, après avoir soutenue Alain Juppé aux primaires de la droite. Plus tôt dans son parcours, elle avait été stagiaire de Valérie Pécresse, à l'époque députée UMP. C'est à cette occasion qu'elle avait découvert l'Assemblée nationale. Elle a par la suite collaboré avec la Boite à idée, plateforme de centre-droit au sein de LR.

Avant de se lancer en politique, Amélie de Montchalin avait commencé sa carrière au sein de la filière «finance de marché» de BNP Paribas, avant d'intégrer le fond d'investissement Exane, puis de devenir directrice de la Prospective et du suivi des politiques publiques chez Axa. Un CV impressionnant et très «Macron-compatible», entre expérience de l'entreprise et sens du service public.

Dans l'Essonne, où elle a été largement élue députée le 19 juin 2017, au lendemain de son trente-deuxième anniversaire, elle revendique son appartenance locale, puisqu'elle est issue d'une famille d'agriculteurs du plateau de Saclay.

