Aurore Bergé : «Le but de Rima Hassan est de fracturer, de créer de la polémique»

«Le but de Rima Hassan est de fracturer, de créer de la polémique», a estimé ce jeudi sur CNEWS Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Aurore Bergé était l'invitée de la Grande Interview CNEWS-Europe 1 de ce jeudi 9 mai. La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est revenue sur les nombreuses polémiques entourant la candidate insoumise Rima Hassan.

«Le but de Rima Hassan est de fracturer, de créer de la polémique et de faire parler d’elle. Malheureusement, cela réussit parce que les polémiques sont tellement importantes que ça nous oblige à réagir et en réagissant, on les fait aussi exister», a déploré Aurore Bergé.

«C’est toujours la difficulté. Est-ce que l’on doit systématiquement réagir à l’égard des outrances ? Car on le voit bien, ce sont des outrances systématiques et des paliers d’outrance qui sont franchis», s’est interrogée la ministre.

«Une grande confusion»

Aurore Bergé a également regretté de voir «une grande confusion qui est entretenue» dans les manifestations étudiantes pro-Palestine, notamment à Sciences-Po Paris.

«On mélange la défense de la cause palestinienne, qui est une défense pleinement légitime, avec la haine d’Israël, avec l’appel à la destruction d’Israël et avec l’antisémitisme», a-t-elle estimé.

Rima Hassan, candidate aux Européennes sur la liste de la France insoumise, a une fois de plus fait parler d'elle ce mercredi 8 mai en déclarant : «Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait en Algérie».