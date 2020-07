Tout savoir sur Barbara Pompili, nouvelle ministre de la Transition écologique

Barbara Pompili, 45 ans, a été nommée au ministère de l'Ecologie dans le premier gouvernement de Jean Castex. Une belle promotion pour cette ancienne de EELV qui a rejoint LREM en 2017.

Entrée dans la vie politique chez Les Verts, en 2000, cette nordiste (elle est née à Liévin et réside à Amiens) a d'abord été chargée des relations avec la presse pendant la campagne présidentielle de 2002 de Noël Mamère, avant de devenir l'assistante parlementaire d'Yves Cochet, pendant cinq ans.

Elle a ensuite été candidate malheureuse aux élections législatives de 2007 dans la 13e circonscription de Paris, puis aux élections municipales de 2008 dans le 15e arrondissement de la capitale.

Il lui faudra finalement attendre 2012 pour être élue. Le 17 juin, elle remporte les législatives dans la deuxième circonscription de la Somme. Dans la foulée, elle est désignée coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, partageant quelques mois cette fonction avec François de Rugy. Elle devient alors la première femme à occuper la présidence d'un groupe parlementaire à l'Assemblée.

Elle devient ensuite membre de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et préside le groupe d'études sur l'intégration des personnes handicapées.

Après plusieurs désaccords concernant le rôle éventuel d'EELV dans le gouvernement, elle quitte le parti le 30 septembre et rejoint le Parti écologiste en 2016. Une décision qui lui permet d'être nommée secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, auprès de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, dans le gouvernement de Manuel Valls.

A ce poste, elle a notamment fait adopter la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui induit entre autres la création de l'Agence française pour la biodiversité et instaure un régime de réparation du préjudice écologique.

En 2017, après avoir soutenu François de Rugy à la primaire de la gauche, elle rejoint Emmanuel Macron, devenant la première membre du gouvernement à soutenir le candidat En marche. Lors des élections législatives de 2017, elle sera d'ailleurs réélue sou l'étiquette LREM.

Cette fine connaisseuse de la machine parlementaire, qui s'était portée candidate à la présidence de l'Assemblée nationale (finalement revenue à Richard Ferrand), présidait jusqu'à présent la commission du Développement durable de l'hémicycle.

