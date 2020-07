Tout savoir sur Elisabeth Borne, nommée ministre de l'Emploi et de l'Insertion

Auparavant ministre de la Transition écologique et Solidaire, Elisabeth Borne a été nommée, ce lundi 6 juillet, ministre de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement Castex. Elle remplace Muriel Pénicaud qui, elle, n'a pas été reconduite dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Diplômée de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et du Collège des ingénieurs, Elisabeth Borne n'est pas une ministre inconnue des Français dans la mesure où elle a été successivement en charge des Transports puis de la Transition écologique et solidaire, dans les gouvernements Philippe I et II.

Agée aujourd'hui de 59 ans, elle a commencé sa carrière politique en 1987 en intégrant le ministère de l'Equipement. Elle a rejoint par la suite la direction régionale de l'Equipement d'Île-de-France, puis, au début des années 1990, est devenue conseillère au ministère de l'Education nationale, avec Jack Lang puis Lionel Jospin.

Elle a continué son ascension en devenant en 1997 conseillère technique chargée des transports auprès du nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Après son mandat, elle a quitté momentanément la vie politique et a pris la direction de la statégie de la SNCF en 2002, puis a été nommée directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris, poste qu'elle occupera de 2008 à 2013.

Directrice du cabinet de Ségolène Royal

Elisabeth Borne est également la première femme à occuper le poste de préfet de la région Poitou-Charentes, en 2013. Elle a ensuite passé un an comme directrice du cabinet de Ségolène Royal, au sein du ministère de l'Ecologie, avant d'accéder en mai 2015 à la tête de la RATP.

En juillet 2013, elle a été nommée chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur. Elle était déjà chevalier de l'ordre du mérite depuis janvier 2008.

Aujourd'hui, dans le contexte compliqué de l'épidémie de coronavirus, son action en matière d'emploi sera particulièrement scrutée.

Aux manettes, sa prédécesseur, Muriel Pénicaud, s'était donnée pour objectif de faire passer le taux de chômage sous la barre des 7 % à l'horizon 2022. Un objectif aujourd'hui irréalisable, pandémie oblige, alors que les dernières projections tablent sur un taux de chômage de plus de 11 % d'ici à la fin de l'année.

Preuve que ce dossier est épineux, elle sera secondée dans sa tâche par Brigitte Klinkert, ministre en charge de l'Insertion, alors que quelque 700.000 jeunes doivent entrer sur le marché du travail.

