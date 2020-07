Tout savoir sur Eric Dupond-Moretti, le nouveau garde des sceaux

Il est un nouveau venu dans l'équipe gouvernementale, et une véritable surprise. L'avocat pénaliste Eric Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice ce 6 juillet. Il succède à Nicole Belloubet, qui était en place depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Une enfance modeste

Né dans le Nord, Eric Dupond-Moretti n'était pas forcément destiné à devenir avocat. Elevé par sa mère d'origine italienne après avoir perdu son père à l'âge de 4 ans, il a été contraint de travailler dans une usine ou encore d'être fossoyeur pour payer ses études. Alors qu'il avait 15 ans, la mort dans des circonstances suspectes de son grand-père a fait naître en lui sa vocation, puisque la lumière n'a jamais été faite dans cette affaire. N'étant pas forcément le plus doué des élèves, il a réussi malgré tout à passer le barreau de justesse.

Un avocat redoutable et médiatique

Rapidement, il enchaîne les succès au tribunal, et travaillera sur des affaires de plus en plus médiatiques. Il obtiendra le surnom d'«Acquittator» devant le nombre impressionnant d'accusés qu'il fera relâcher. En 2020, il avait obtenu plus de 140 acquittements. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à défendre des personnalités très clivantes comme Patrick Balkany, Abdelkader Merah ou encore Bernard Tapie. «J'aurais défendu Klaus Barbie, et même Hitler s'il me l'avait demandé», a-t-il assuré.

Une vie privé assez secrète

Malgré sa célébrité, Eric Dupond-Moretti reste une personnalité plutôt secrète. On sait néanmoins qu'il a 4 enfants, issus de son union avec sa première femme Hélène, rencontrée lors d'un procès. Divorcé, il est officiellement en couple avec la chanteuse canadienne Isabelle Boulay depuis 2016.

Une carrière d'acteur et presque de chroniqueur radio

Outre sa carrière d'avocat, Eric Dupond-Moretti aime à utiliser son éloquence pour d'autres projets. Ainsi, il a joué dans quelques films depuis le début des années 2010, et notamment dans «Chacun sa vie» de Claude Lelouch en 2017. Début 2019, il a également lancé un seul en scène, «Eric Dupond-Moretti à la barre». Si l'on en croit le site internet de la Salle Pleyel à Paris, des représentations étaient d'ailleurs programmées en septembre prochain. Autre projet qui devra être mis entre parenthèses : les débuts à la radio de l'avocat. Europe 1 avait en effet annoncé qu'il devait devenir chroniqueur dans la matinale. Dans une récente interview donnée au JDD, il promettait d'y prendre du recul sur la «tiédeur» des personnalités politique. Un indice sur sa manière d'exercer son nouveau pouvoir ?

