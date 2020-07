Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 10 au 12 juillet ?

Deuxième semaine de vacances d’été et premier (léger) chassé-croisé sur les routes. Bison Futé prévoit un week-end compliqué, avec un samedi 11 juillet très chargé dans le sens des départs.

Vendredi sera coloré en orange sur l’ensemble du territoire et bien rouge du côté de l’Ile-de-France. Pour les retours, il faudra éviter le quart sud-ouest du pays. Prendre sa voiture samedi ne sera pas forcément une bonne idée, surtout pour les départs. L’Hexagone entier est en rouge. Il sera intégralement orange pour les retours. Le trafic sera beaucoup plus fluide dimanche, avec du vert majoritaire dans les deux sens et un peu de orange en Ile-de-France et en direction du sud.

Vendredi 10 juillet

Bison Futé conseille aux gens qui le peuvent de quitter l’ïle-de-France avant 7h vendredi, pour éviter tout tracas sur la route. Autrement, en direction du sud-ouest, les emboutillages s’accumuleront à l’approche du péage de Saint-Arnoult avant midi et pour toute la journée. Même chose sur l’A10 en direction d’Orléans, puis Tours. La liaison Paris-Rouen sera également compliquée une bonne partie de la journée.

La vallée du Rhône sera chargée en voitures à partir de Lyon et les portions Orange-Marseille et Orange-Narbonne seront même saturées l’après-midi. Aller de Bordeaux à Toulouse, puis vers Narbonne, sera compliqué.

Pour les retours, embouteillages en vue à hauteur de Bordeaux, ainsi que de Marseille à Orange, l’après-midi.

Samedi 11 juillet

Samedi, il faudra s’armer de patience partout en Ile-de-France et particulièrement à proximité du péage de Saint-Arnould. Les portions d’autoroutes Paris-Rouen et Paris-Orléans seront saturées jusqu’à 16h, de même que l’A10 à hauteur de Bordeaux et l’A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde.

Côté est, pas de surprise dans la vallée du Rhône, où le trafic sera dense. Il sera très difficile de rouler sur l’A7 entre Orange et Marseille, ainsi que sur l’A8 à hauteur d’Aix-en-Provence.

Dans le sens des retours, le principal point à éviter sera le péage de Saint-Arnoult, notamment en matinée.

Dimanche 12 juillet

La saturation des autoroutes devrait s’estomper dimanche, malgré des portions toujours compliquées, comme de Paris à Orléans ou de Orange à Montpellier, sur l’ensemble de la journée. Il est également recommandé par Bison futé d’éviter de quitter ou traverser les grandes métropoles avant 17h.

Aucun problème en vue dans le sens des retours.