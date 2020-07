Coronavirus : le dispositif «école ouverte» renforcé cet été

Créé en 1991, le dispositif école ouverte permet chaque année d'accueillir, au sein des collèges et lycées, les élèves qui ne partent pas en vacances. Cet été, le programme est non seulement reconduit mais aussi renforcé et élargi afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

L'école ouverte s'adresse toujours en priorité aux établissements des réseaux d'éducation prioritaire et à ceux situés «dans des territoires relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville».

École ouverte buissonnière : un séjour en montagne pour une classe C3 de Pau (4CDM) qui permet aux jeunes de découvrir un territoire différent de celui qu'ils connaissent au quotidien. Sensibilisation au développement durable et renforcement des apprentissages au menu.

Mais, pour les vacances 2020, le dispositif concerne également les écoles des zones rurales éloignées et celles qui se trouvent dans des «territoires fragilisés» par l'épidémie de coronavirus.

Au programme : du renforcement scolaire en matinée et des activités sportives et culturelles durant l'après-midi. L'objectif est notamment de permettre aux élèves de se retrouver afin de renouer des liens sociaux, mais aussi d'impliquer au maximum les familles dans le suivi du projet scolaire de leur enfant.

Dans les lycées professionnels, l'école ouverte prend la forme de «l'été du pro» pour accompagner les élèves qui doivent se préparer aux examens de la session de septembre, ceux qui ont un projet d'insertion professionnelle, de poursuite d'études ou de contrat d'apprentissage. Cela peut également être l'occasion de découvrir une nouvelle filière, dans le cadre d'une réorientation.

« Un été pro » !



Des lycées professionnels ouverts pendant l’été pour des cours et des ateliers. #VacancesApprenantes



Des élèves ravis de ces occasions d’apprendre et de découvrir.



Comme ici au Lycée Paul Poiret de Paris XIème.



Merci aux professeurs et personnels mobilisés! pic.twitter.com/pn4CmjNn3W — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) July 10, 2020

Le dispositif s'aventure également en dehors des établissements avec l'«école ouverte buissonnière» qui propose des séjours en zones rurales pendant deux à quatorze jours. Le but est double : permettre aux élèves de découvrir un environnement différent et les sensibiliser aux enjeux climatiques et de biodiversité.

La participation au programme repose sur le volontariat mais rien n'empêche les directeurs d'établissement d'identifier les élèves pour lesquels l'école ouverte serait bénéfique, afin de les encourager à s'inscrire.

En cette période de pandémie, ceux avec lesquels le contact a été perdu lors du confinement sont particulièrement visés.

Le volontariat est également la règle pour l'équipe encadrante, sachant que ses membres ne sont pas forcément professeurs. Il peut s'agir de représentants d'associations, d'étudiants ou même de parents d'élèves.

En renfort du dispositif école ouverte, certains outils mis en place pour assurer la continuité pédagogique pendant le confinement restent accessibles cet été. C'est notamment le cas des plate-formes gratuites du Cned, des ressources numériques du réseau Canopé et des rendez-vous quotidiens Lumni, sur France 2 et France 4.