Une mère livre son fils trafiquant de drogue à la police, il finit en prison

Un homme de 35 ans résidant à Briançon (Hautes-Alpes) a été condamné à quatre ans de prison ferme, vendredi 10 juillet, pour trafic de stupéfiants, rébellion et incitation à la rébellion, après que sa propre mère a découvert son activité illicite et prévenu la police.

«C’est ma propre mère qui m’a livré aux flics, c’est du jamais vu dans l’histoire du trafic de stupéfiants», s'est lui-même exclamé Abdeldjalil H., abasourdi, lors de son procès, selon le récit fait par Le Dauphiné.

Au total, jeudi, la police avait découvert à son domicile cinq kilos de résine en plaquette, une centaine de grammes en barrette et 100 grammes d’herbe de cannabis.

«Je ne suis pas très malin»

Mais lorsque sa mère, chez qui il résidait, a trouvé ce stock dans la chambre de son fils, au quartier des Toulouzannes à Briançon, elle a aussitôt prévenu la police.

Sur place, les force de l'ordre n'ont pu que se rendre à l'évidence. Les quantités retrouvées laissent peu de place au doute : sa progéniture fait du trafic, ce que l'homme ne niera pas d'ailleurs dès le lendemain, vendredi 10 juillet, lors de son procès. «Jamais en dessous de 100 grammes», reconnaîtra-t-il à la barre tribunal.

Jugé en comparution immédiate pour trafic de drogue, mais aussi rébellion et incitation à la rébellion pour s'être opposé à son arrestation et pour avoir blessé l’un des policiers, il fait alors cette drôle de confession : «Je ne suis pas très malin, je me suis fait attraper avec ma première marchandise. Je n’ai pas encore vendue.»

Une révélation en forme de mea-culpa qui ne l’empêchera pas d’être reconnu coupable. Abdeldjalil H. a été condamné à quatre ans de prison ferme, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire. Il a également pour obligation de fixer sa résidence, de trouver un travail, de se soigner et d’indemniser les trois policiers venus l'interpeller.