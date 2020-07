Qui est Hugo Philip, l’époux de Caroline Receveur ?

Caroline Receveur s’est mariée dans le plus grand secret, ce samedi 11 juillet, à Paris, avec le mannequin Hugo Philip.

Les deux tourtereaux, qui se sont dit «oui» à la mairie du 16e arrondissement, ont annoncé la nouvelle sur Instagram. Mais qui est ce jeune homme de 30 ans avec qui l'influeuceuse file le parfait amour depuis plus de trois ans ?

Originaire de Brest (Finistère) et diplômé d'un Master Ingénieur en technologies de l'information à Montpellier, Hugo Philip a commencé sa carrière en travaillant pour l'entreprise Ab Tasty, en tant que key account manager (responsable comptes clés).

mannequin et comédien

En parallèle de cette activité, il s'est lancé dans le mannequinat. Il a collaboré avec plusieurs marques telles que Citadium, French Disorder, Le Slip Français, ou encore André. Il a également posé pour «Lash Magazine», et a participé à plusieurs campagnes pour Hugo Boss, Armani et Jean-Paul Gaultier.

Mais le mannequin s'est fait vraiment connaître du grand public en 2017, lorsqu’il a officialisé sa relation avec Caroline Receveur, avec qui il a eu un petit garçon, prénommé Marlon, né en juillet 2018.

Hugo Philip a par ailleurs pris des cours d'art dramatique. Il a joué dans le film «Neuilly sa mère, sa mère !», sorti en 2018, dans lequel il interprète le rôle de Peter, et dans «Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lacheau en 2019.

Il a également travaillé avec le réalisateur et scénariste Franck Victor à l’écriture de sa propre série «Lourd». A l’automne 2019, on a eu l’occasion de le voir dans l’émission «Danse avec les stars», à laquelle son épouse avait également participé trois ans plus tôt.