Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Renouant avec la tradition de l'interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a évoqué les différents chantiers du gouvernement, pour les 600 derniers jours du quinquennat. Il a annoncé qu'il souhaitait que le masque soit «obligatoire dans tous les lieux publics clos».

sur le CORONAVIRUS

L'obligation du place du port du masque dans les «lieux publics clos» pourrait intervenir dans les «prochaines semaines».

« Je souhaite que dans les prochaines semaines on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos », annonce Emmanuel Macron pic.twitter.com/h2wJtdEwAj — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

sur son CHANGEMENT DE METHODE

«Nous n'avons pas produit assez de résultats», témoigne le chef de l'Etat, qui appelle à se «réinventer». Il a évoqué les différences entre Jean Castex et Edouard Philippe. Il a loué les qualités du nouveau premier ministre. «Je l'ai vu faire pendant le confinement, c'est un élu de terrain depuis plusieurs années, il a une culture du dialogue social, il s'est battu pour accompagner notre pays, il connait bien la vie des élus locaux, les partenaires sociaux, la santé».

Emmanuel Macron : « La méthode utilisée pendant les trois premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites » pic.twitter.com/oKATX59e4k — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

sur les impôts

Le président s'oppose à une hausse des impôts. «On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Nous avons massivement dépensé 460 milliards d'euros d'engagement public» défend-il. «Il faudra le compléter avec un plan de relance massif. Les investissements font partie de la dette Covid», ajoute-il.

Emmanuel Macron : "On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts" pic.twitter.com/TTYgCGLWu0 — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

sur les aides économiques

Emmanuel Macron promet un plan de relance à «100 milliards d'euros». «Nous allons avoir des plans sociaux et une augmentation massive du chômage. Il faut nous préparer et agir pour défendre les emplois existants, soutenir l'activité et les salariés», déclare-t-il. Il souhaite mettre en place un «plan anti-licenciement».

sur la rentrée des classes de septembre

La rentrée des classes en septembre sera «quasi normale», annonce le président. La rentrée des classes en septembre sera «quasi normale», annonce le président. «On a développé un enseignement en ligne. Il va falloir aller chercher les enfants qui ont le plus souffert du confinement».

sur les mesures de soutien pour les jeunes

Pour soutenir les jeunes dans le marché du travail, Emmanuel Macron annonce «la création de 300 000 contrats d'insertion» et la «création de 100 000 services civiques dans les 6 mois». Il souhaite également créer 200 000 places dans «des formations qualifiantes supérieures».

sur la nomination de GERALD DARMANIN

Evoquant la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, il déclare qu'il se fait «garant de la présomption d'innocence». Alors que le nouveau ministre est accusé de viol, le président répond qu'il ne «lui appartient pas d'en juger».