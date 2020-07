Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 18-19 juillet ?

La journée s'annonce très difficile sur les routes de France, ce samedi 18 juillet, prévient Bison Futé, qui a classé l'ensemble du territoire en rouge, dans le sens des départs.

L'organisme de prévision de trafic annonce que «des phénomènes de congestion importants sont attendus, en particulier, dans la vallée du Rhône sur les autoroutes A7 en direction de Lyon et de Marseille et sur l'A9 le long de la Méditerranée».

«Des problèmes de circulation sont attendus également vers la côte Atlantique sur l'autoroute A10», précise Bison Futé.

Pour ce 3e week-end de départ, #BisonFuté voit orange et rouge. Prudence en particulier sur les grands axes en direction de la côte méditerranéenne et de la côte Atlantique, qui seront largement empruntés.





Afin que votre trajet se passe au mieux, Bison Futé conseille d'éviter : l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 8h à 19h ; l'autoroute A9 de Orange vers l'Espagne, de 9h à 17h ; l'autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 9h à 18h. Enfin «l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h», avec une attente supérieure à 30 minutes.

UN DIMANCHE VERT

Concernant le sens des retours, ce samedi, Bison Futé prévoit un samedi vert, excepté dans le nord et le Grand-Ouest, classé orange. Il conseillé d'éviter l'A13 entre Caen et Rouen de 11h à 13h, l'A84 entre Rennes et Caen, de 11h à 13h, ainsi que l'A1 entre Lille et Paris, de 9h à 12H. La circulation dans le tunnel du Mont-Blanc sera «dense» entre 16h et 19h.

La journée de ce dimanche 19 juillet sera, elle, beaucoup plus calme sur les routes de l'Hexagone. L'ensemble du pays est classé en vert dans le sens des départs comme celui des retours.