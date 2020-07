Vacances d’été : 69 % des Français comptent lire plus de livres pendant la saison estivale

Faut-il y voir un prolongement des effets du confinement ? Toujours est-il que plus de Français devraient s’adonner aux plaisirs de la lecture cet été par rapport à la saison dernière.

69 % d’entre eux annoncent en effet vouloir lire plus de livres cet été, contre 64 % l'année dernière, selon un sondage national mené auprès de plus de 18 000 personnes et publié par Youboox, première application française de lecture en streaming.

Une appétence pour la lecture en hausse de 5 % qui pourrait être directement liée à la consommation accrue de livres durant la période inédite que viennent de traverser les Français comme le note Hélène Mérillon, fondatrice et présidente de Youboox : « l’explosion de la lecture numérique pendant le confinement semble en effet avoir donné un nouvel élan à l’ensemble de la population et continue à porter ses fruits après le déconfinement ».

Les livres papier encore privilégiés devant le numérique

Si la place des livres numériques s’intensifie, passant de 44 % l’année dernière à 47 % cette saison, les ouvrages papier ont encore les faveurs des lecteurs. Les livres imprimés restent en tête des habitudes de consommation puisque 53 % des publications lues cet été seront des versions papier, et ce malgré un léger recul par rapport à l’année dernière (56 %). Des ouvrages qui seront sélectionnés aussi bien avant le départ pour 49 % des sondés que sur leurs lieux de villégiature (51 %).

Au moins deux livres voire trois glissés dans les bagages

Combien de livres comptent-ils alors dévorer ? Une majorité des sondés (32 %) envisage de lire au moins deux livres cet été. Si ce chiffre accuse un petit recul par rapport à l’année dernière - ils étaient 35 % en 2019 - il est compensé cette année par une excellente nouvelle : plus de Français comptent lire au moins trois livres pendant leurs vacances. Ils sont 29 % à prévoir de bouquiner trois ouvrages, soit presque 10 % de plus qu’en 2019. Ils seront aussi moins nombreux à ne lire qu’un seul ouvrage, un chiffre qui passe de 34 % en 2019 à 27 % cette année. Les Français font aussi figure de bons élèves. Ils sont près de 8 sur 10 à penser lire tous leurs livres pendant les vacances.

Lire au lit plutôt qu’à la plage

Comme l’année dernière, les lecteurs privilégieront le confort douillet de leur lit, plutôt que celui, plus sommaire, de la plage pour dévorer leurs romans préférés. Ainsi 54 % s’adonneront à la lecture dans leur chambre contre 46 % en 2019 et ils seront seulement 31 % à préférer leur serviette ou transat en bord de mer pour bouquiner.