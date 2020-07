Rachida Dati dit avoir «un rôle à jouer» en vue de la présidentielle 2022

L'ancienne ministre sarkozyste et ex-candidate à la mairie de Paris Rachida Dati affirme avoir «un rôle à jouer» pour la présidentielle de 2022, plaidant pour la «proximité» et «l'écoute» des Français.

«Je suis élue, engagée, donc j'ai un rôle à jouer (...) Dans ma vision, il y a beaucoup de sujets qui dépassent Paris. J'ai des projets», déclare au Parisien la maire du 7e arrondissement de Paris.

Interrogée pour savoir si elle sera candidate à la présidentielle, l'ancienne Garde des sceaux répond que «ce sera à (sa) famille politique de choisir un candidat» mais qu'elle «participera à cet engagement majeur».

Répondre à «l'exaspération» des Français

Elle souhaite pour la droite «recréer une dynamique». «On a fait du mimétisme de la gauche, on a vu le résultat, et là, on veut faire du mimétisme de Macron, ça va être pire», déplore-t-elle.

«Or, nous avons un électorat, une attente de la part des Français, tant l'exaspération vis-à-vis des politiques menées est forte. A chaque élection, la droite se consolide sur le terrain. La droite peut répondre à cette exaspération avec une dynamique de projet», soutient Rachida Dati, arrivée deuxième derrière Anne Hidalgo avec plus de 30 % des voix au second tour des municipales le 28 juin.

Pour elle, «il faut revenir à la proximité». «Au lieu d'écouter Monsieur Macron, nous devons écouter les Français».

«Ma méthode, c'est faire des propositions à partir de cette proximité et de cette écoute des Français. Il faut savoir se renouveler pour être plus en phase avec la réalité vécue par les Français. J'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir trouver des solutions aux problèmes qu'ils me soumettent. Cette méthode peut porter ses fruits au niveau national», fait valoir l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.