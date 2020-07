Emmanuel Macron annonce une aide de 10 millions d'euros pour les agents de police travaillant la nuit

Emmanuel Macron a effectué un déplacement surprise lundi soir dans un commissariat parisien où il a rencontré des unités de la brigade anticriminalité de nuit (Bac).

Il en a profité pour annoncer qu'une "indemnité spécifique" pour les effectifs de police travaillant la nuit sera versée pour un montant de 10 millions d'euros, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une des revendications exprimées par les syndicats de police lors de leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 20 juillet.

Visite nocturne d’Emmanuel Macron au commissariat du 18ème arrondissement à Paris, il est à la rencontre des commerçants à proximité.





Annonce d’une indemnité de 10 millions d’euros pour les effectifs de police de nuit. pic.twitter.com/ufe1pZNIhQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 27, 2020

"Cette indemnité vise notamment à accompagner une pénibilité plus forte liée au travail de nuit et le passage à des cycles de travail augmentant la présence des policiers sur le terrain", précise le communiqué de presse. "Le coût de cette indemnité, de 10 millions d’euros, sera prévu dans le projet de loi de finances pour 2021", est-il ajouté.

Dans le cadre d’une rencontre avec les unités de la Bac de nuit de la @prefpolice, @EmmanuelMacron



a annoncé une indemnité spécifique pour les effectifs de police nationale mobilisés la nuit. pic.twitter.com/xbN9Rd4ZCd — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 27, 2020

Lors de leur rencontre avec Gérald Darmanin, les syndicats avaient aussi mis l'accent sur le manque de moyens, estimant que l'enveloppe de 75 millions d'euros de crédits supplémentaires pour renouveler et verdir la flotte de véhicules de la police et de la gendarmerie obtenue dans le cadre du projet de budget rectifié de 2020 n'était pas suffisante.Le ministre et les représentants syndicaux ont prévu de se revoir courant août.