Accident mortel à Laon : ce que l’on sait

Quatre enfants sont morts mardi 28 juillet dans un accident de la route à Laon (Aisne). Cinq véhicules, dont un camion-benne et deux fourgonnettes, sont impliqués. Que s’est-il passé ?

L’accident

L’accident s’est produit vers 15h, sur une route nationale, la RN2, à hauteur de Laon. «Il semble qu’un véhicule ait été percuté par un camion qui venait en sens opposé et que ce même véhicule ait été également percuté par l’arrière», a indiqué Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, à France Bleu.

La voiture en question, où était installés une mère et quatre enfants, a alors pris feu et quitté la chaussée. «Dès les premiers appels, à partir de 15h06, on avait cette notion d’enfants dans un véhicule en feu», ont rapporté les pompiers à l’AFP. «Le véhicule s’est embrasé dès le choc».

Les victimes

Les quatre enfants présents dans la voiture sont décédés. La conductrice (42 ans), mère d’au moins «une partie de la famille», se trouvait «en urgence absolue», même si son pronostic vital n’était pas engagé, a indiqué Jean-Baptiste Djebbari.

Selon des sources policières par Le Parisien, elle serait parvenue à sortir du véhicule malgré de graves blessures, avant d’assister impuissante à l’embrasement de son véhicule. L’un des enfants étaient le sien, selon le journal, les trois autres ceux de sa sœur. Trois des jeunes victimes avaient entre 10 et 15 ans, a informé le préfet de l’Asine.

Le ministre en charge des transports @Djebbari_JB s'est rendu sur les lieux du dramatique accident à #Laon afin d'exprimer la compassion du gouvernement aux victimes et à leurs proches et de saluer les agents engagés dans les opérations de secours sur site pic.twitter.com/1Syupaxkf2 — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) July 28, 2020

Un blessé léger a également dû être pris en charge. Les autres personnes impliquées dans l’accident sont «durement choquées psychologiquement», ont indiqué les pompiers.

Le conducteur du camion mis en cause

Placé en garde à vue immédiatement après l’accident, le conducteur du camion-benne a été testé négatif aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants.

Il aurait expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule en ramassant quelque chose au sol de sa cabine de conduite, a indiqué une source policière à franceinfo. Lorsqu’il a relevé la tête, il a failli heurter la fourgonnette devant lui et s’est déporté, percutant alors la voiture.