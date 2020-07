Affaire Epstein : des documents concernant Ghislaine Maxwell révélés

Des documents concernant Ghislaine Maxwell ont été révélés jeudi 30 juillet, dont notamment une correspondance, datant de 2015, avec Jeffrey Epstein.

Ces éléments ont été récoltés dans le cadre du procès en diffamation que Virginia Roberts Giuffre avait intenté contre Ghislaine Maxwell après que cette dernière ait affirmé que la jeune femme avait inventé les allégations d'abus sexuels contre elle et Epstein.

Ces échanges permettent d'aider à comprendre la relation qu'entrenait Maxwell et le multimillionaire. Dans l'un des e-mails personnels échangés datant du 25 janvier 2015, Jeffrey Epstein écrit notamment : «Vous n'avez rien fait de mal et je vous exhorte à commencer à agir comme ça». «Allez dehors la tête haute, pas en tant que condamné en fuite», lui conseille Epstein. «Allez à des fêtes, faites avec», ajoute-t-il.

Ce message était une réponse à celui envoyé la veille par Ghislaine Maxwell. Elle écrivait, qu'elle «apprécierait» si une jeune femme nommée «Shelley» pouvait se manifester pour dire qu'elle était la petite amie de Jeffrey Epstein. «Je pense qu'elle l'était de fin 1999 à 2002», précise-t-elle.

Ces échanges ont eu lieu alors que quelques jours avant l'homme avait envoyé à son ex-compagne un communiqué afin qu'elle proclame son innocence, à la suite des accusations de crimes sexuels de 2007 en Floride, à son encontre. Cette déclaration se lit comme si elle l'avait écrite elle-même, rapporte le New York Post.

«Depuis que Jeffrey Epstein a été inculpé en 2007 pour sollicitation d'une prostituée, j'ai été la cible de mensonges, d'insinuations, de calomnies, de diffamation, de ragots...», détaille le communiqué. «Je n'ai jamais participé à aucune activité criminelle concernant l'affaire Epstein», est-il ajouté. Il est souligné que Maxwell était «dans une relation engagée à très long terme avec un autre homme et ne travaillait plus avec Jeffrey». «Bien que je sois resté en bons termes avec lui jusqu'à son appel, j'ai eu des contacts limités depuis». Ce communiqué conclut en affirmant que la femme pourrait «porter plainte et poursuivre pour diffamation et calomnie».

Soupçonnée d'avoir participé à l'exploitation sexuelle de plusieurs jeunes filles, Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI le 2 juillet dernier.