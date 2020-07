Canicule : 13 départements toujours en vigilance orange

Treize départements toujours en vigilance orange à la canicule. Météo France a placé, vendredi 31 juillet, 13 départements, de la Côte-d'Or à la Drôme, en vigilance orange canicule. Cette vigilance est maintenue vendredi soir.

En revanche, la vigilance orange pour un risque d'orages violents, qui concernait 19 départements du Nord au Cher, est levée.

Bison Futé recommande d'éviter «de circuler aux heures les plus chaudes de la journée», samedi, en raison de la canicule. Le site d'informations routières appelle les usagers «à la plus grande prudence», particulièrement sur l'A6, l'A7, l'A40, l'A43, l'A10 et l'A62. La journée de samedi est classée noire pour la première fois de l'été dans le sens des départs.

En Île-de-France, la circulation différenciée a été mise en place en prévision d'un épisode de pollution à l'ozone, favorisé par les fortes chaleurs. Des températures très élevées jusqu'à samedi. La nuit de vendredi à samedi est encore chaude, voire très chaude.

Samedi et dimanche, la chaleur deviendra progressivement moins intense par l'ouest et le nord-ouest.

Dans ce contexte de très fortes chaleurs, la Direction Générale de la Sécurité Civile recommande une grande prudence pour les journées des vendredi 31 juillet et samedi 1er août, en raison d'un fort danger d'incendies.