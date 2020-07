Coronavirus : Franck Riester a mis «un mois et demi» à se remettre de la maladie

Le ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a affirmé au micro de RTL ce vendredi 31 juillet, avois mis «un mois et demi» à se remettre du coronavirus.

Contaminé début mars, il fut le premier membre du gouvernement a contracter le virus. «Il faut être très prudent car c'est un virus qui est très contagieux. Beaucoup dans mon entourage ont été touchés par le virus», a souligné Franck Riester.

«Je peux vous assurer que moi, j'ai mis un mois et demi à me remettre de cette maladie», a-t-il souligné. «Deux semaines comme une grippe avec beaucoup de fièvre et des symptômes grippaux, mais ensuite un mois avec une énorme fatigue et des symptômes étonnants que j'ai retrouvé chez d'autres malades du Covid», a expliqué l'ancien ministre de la Culture, sur RTL.

L'homme politique appelle les Français à la prudence. «Se protéger, respecter les gestes barrières, c'est se protéger soi, mais c'est aussi protéger les autres», a-t-il conclu.