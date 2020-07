Coronavirus : une jeune femme reçoit une double greffe pulmonaire

Une jeune de femme de 28 ans dont les poumons ont été détruits de manière irréversible par le coronavirus, a reçu une double greffe des poumons au Northwestern Memorial Hospital de Chicago, en juin dernier.

Après plus de 6 semaines en réanimation, elle s'est réveillée en apprenant qu'elle était devenue la première patiente atteinte du Covid-19 aux Etats-Unis à recevoir une double transplantation pulmonaire, a raconté le New York Times.

La patiente Mayra Ramirez fait partie d'un nombre restreint mais croissant de patients dont les poumons ont été détruits par le coronavirus et dont le seul espoir de survie était la transplantation. De grands trous étaient apparus dans son poumon gauche, ouvrant la voie à une infection bactérienne. Ces cavités sont spécifiques à une infection au Covid-19.

This is a case reported by the NY Times of young female in her 20s contracted COVID-19 in its most severe from pic.twitter.com/wXMa180TOY

