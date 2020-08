Le mystérieux poisson qui mordait les baigneurs de Saint-Raphaël a été identifié

Ces dernières semaines sur les plages de Côte d'Azur et de l'Aude, plusieurs baigneurs ont été attaqués aux jambes et aux pieds par une bête mystérieuse. Le coupable a enfin été identifié.

A Saint-Raphaël, quatre nageurs ont été mordus, parfois jusqu'au sang, comme le relate Nice Matin. Les victimes décrivaient une attaque «vive» et «furtive».

Les traces de morsures ont rapidement écarté la méduse et la vive, qui laissent des marques distinctives. D'autres poissons aux mâchoires ornées de dents (comme le sar commun ou le baliste) ont alors été évoqués.

«Il goûte à tout»



Des spécialistes ont finalement été appelés à la rescousse. Et selon Pascal Romans, conservateur du biodiversarium de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), il n'y a pas de place au doute : le coupable n'est autre que le baliste commun (ou Baliste capriscus). «C'est un poisson curieux, territorial et caractériel. Il n'a pas peur de l'homme : si on le dérange, il attaque, et si il est en train de chasser, il goûte à tout, même à l'humain», a-t-il expliqué à France 3 Régions.

Selon lui, ce poisson ovale qui peut mesurer jusqu'à 60 centimètres utilise généralement ses dents très solides pour casser les coquilles des mollusques et des carapaces de crabes. Cette année, il s'en prendrait à la chair humaine parce que «l'eau est plus chaude, son métabolisme augmente et il doit se nourrir davantage», a avancé l'océanologue auprès de la Voix du Nord.

Si vous plongez vos mollets dans les eaux méditerranéennes et croisez la route d'un baliste, il est ainsi vivement conseillé de «Prendre la fuite ! Sinon, il peut rester collé à vous», d'après Pascal Romans.