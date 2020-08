Mal des transports : comment gérer ?

Pour les personnes souffrant de mal des transports, les départs en vacances peuvent tourner à la galère.

Plus de 3 millions de Français (5 % de la population) sont atteints par ce problème de santé, également appelé cinétose. Que ce soit sur les routes, en mer, en avion ou bien sur des rails, les symptômes sont les mêmes.

Dans un premier temps, le patient va éprouver une sensation d’inconfort dans la partie haute du ventre, s’accompagnant de nausées. Les jeunes enfants seront agités et manqueront d’appétit.

Au cours de la deuxième phase, d’autres symptômes surviennent. Les personnes deviennent pâles, souffrent de sueurs froides et d’une grande fatigue. A ce moment, des vertiges peuvent accompagner les vomissements. L’ensemble de ces signes disparaît lorsque le moyen de locomotion est à l’arrêt.

Des impressions contraires

L’origine du mal des transports est bien connue par les médecins. Cette affection est due à une réponse inadaptée du cerveau, en raison d’un déséquilibre entre les informations fournies par les yeux et celles données par le vestibule, l’organe de l’équilibre situé dans l’oreille interne. Autrement dit, l’œil transmet des données, lorsqu’il perçoit un mouvement, comme un virage dans lequel la voiture va s’engager.

Mais, pour les personnes souffrant de mal des transports, les renseignements envoyés par le vestibule sont différents. L’organe va enregistrer une impression contraire à celle communiquée par la vue. Il jugera, par exemple, que le corps ne bouge pas en voiture.

Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres. Les enfants de 2 à 12 ans, et les femmes durant leurs règles ou la grossesse sont les plus touchés. De même, les individus ayant des antécédents de migraine peuvent être plus vulnérables.

Les conseils

Rester statique. Il est important de minimiser les mouvements du corps.

Ouvrir la fenêtre. Lorsque c’est possible, il est conseillé de respirer de l’air frais.

Fixer son regard. Il est nécessaire de placer sa vision sur un objet fixe, comme l’horizon.

Respirer. Se détendre en canalisant son souffle permet de diminuer les symptômes.

Se détendre. Ecouter de la musique permet par exemple de se focaliser sur autre chose.