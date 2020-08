5 règles à suivre pour éviter les feux de forêts

Alors que les températures remontent pendant l’été, les risques d’incendie et de feux de forêts augmentent également. La vigilance est de mise, notamment lors des départs en vacances. Voici donc quelques conseils pour éviter les feux de forêts.

Renseignez-vous avant de partir vous balader

Lors des vacances, notamment pendant l’été, il est impératif de bien préparer son itinéraire de balade en forêt. En raison de la chaleur et du vent, les feux peuvent se propager très rapidement. Certaines préfectures peuvent donc décider de fermer certains massifs forestiers au public. C’est notamment le cas en ce début du mois d’août dans plusieurs départements du sud de la France, notamment le Var, les Bouches-du-Rhône, et les Alpes-Maritimes.

Mardi 4 août 2020, le massif des Monts toulonnais est en risque incendie TRÈS SÉVÈRE , 6 autres massifs forestiers du #Var sont en risque incendie SÉVÈRE et 2 massifs sont en risque incendie MODÉRÉ.





infos sur : https://t.co/yyAeZVBkch pic.twitter.com/cyOmaVYVh3 — Préfet du Var (@Prefet83) August 3, 2020

Respecter les chemins balisés et les interdictions lors des sorties

Lors de vos promenades, veillez à bien respecter les chemins balisés. Ne vous aventurez surtout pas dans les massifs ou routes fermées au public : elles le sont pour une bonne raison. Les feux se propagent rapidement, on peut donc se retrouver piégé au milieu des flammes en un clin d’œil.

De même pour les lieux de camping : ne déposez votre tente que dans les lieux autorisés. Garez votre véhicule sur une surface non-combustible (bitume, pierres), mais pas sur des herbes : elles pourraient s’enflammer à cause du pot d’échappement. Laissez bien les routes forestières accessibles : les secours doivent pourvoir y circuler en cas de problème.

Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts

Cela parait évident, mais n’allumez-jamais de feu dans la forêt ou à proximité, surtout pendant les périodes de chaleur et de sécheresse, même s’il s’agit d’un barbecue : une braise suffit pour embraser la végétation. Il peut également exister des réglementations au niveau local concernant les barbecues, même pour en faire dans son jardin. Il est donc nécessaire de se renseigner sur les décisions prises par la préfecture du département pour connaître la réglementation sur les grillades.

Attention aux mégots de cigarette !

On ne le répétera jamais assez : ne fumez pas dans les zones boisées, et encore moins en plein été dans les régions à risque. Les cendres peuvent provoquer des départs de feu. Ne jetez pas non plus vos cigarettes par la fenêtre de la voiture quand vous conduisez. De manière générale, ne laissez aucun déchet derrière vous lors de votre passage en forêt, pour éviter tous les risques, car ils peuvent s’enflammer ou provoquer des incendies.

Ne pas laisser de combustible à proximité des maisons

Pour toutes les habitations qui se situent proches des forêts, il faut éviter au maximum de stocker des combustibles à proximité immédiate de la maison : pas de bois, fuel, butane, gasoil… Ils peuvent s’enflammer et par conséquent, enflammer le domicile. Il est également recommandé de ne pas planter des végétaux trop près de la maison, de bien débroussailler son jardin (qui peut être réglementé par la préfecture), et de couper les branches des arbres pour qu’elles se situent toujours à plus de trois mètres de la maison.

Si vous êtes témoins d’un début d’incendie, prévenez les secours et pompiers au 18 ou au 112, et allez vous mettre à l’abri dans une habitation.