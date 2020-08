Corse : une femme se noie en tentant de secourir son fils en mer

Le drame s’est produit sur la plage de Liamone, en Corse du Sud, mardi 4 août. Une femme, qui tentait de porter secours à l’un de ses enfants, emporté par la mer, s’est noyée. Les secours n’ont pas pu la réanimer.

L’accident a été signalé aux secours en fin d’après-midi. Quelques minutes après que l’alerte a été donnée, un hélicoptère de la gendarmerie d’Ajaccio est arrivé sur les lieux, avec à son bord, des pompiers plongeurs, rapporte Corse matin. Ils ont pu hélitreuiller la femme et son fils âgé de 13 ans, d’origine allemande, sur la plage.

Une fois ramenés sur le rivage, les secours ont tenté de réanimer la mère de 45 ans, en arrêt cardio-respiratoire, en vain. Le mari de la victime et ses enfants, âgés de 11 à 15 ans, étaient tous présents sur les lieux au moment de l’accident, et ont été pris en charge par le centre hospitalier de la Miséricorde, à Ajaccio.

Selon la préfecture maritime de la Méditerranée et le Cross Med, qui assure les missions de sauvetage et de surveillance, la vigilance est de mise en ce début du mois d’août en Méditerranée. Des mauvaises conditions météorologiques, notamment des vents forts, et le manque de prudence lors des baignades ont mené à de nombreuses interventions des secours dans les zones côtières du Languedoc-Roussillon, de Provence et de Corse.

[#Prudence] Conditions météo toujours défavorables en #Méditerranée : vent fort et jusqu'à mer 5/6 par secteur.



Rappels:



- je reporte ma sortie en mer



- même sur le littoral, je surveille la météo





J'évite de mettre en danger moi et les secours éventuels !#UrgenceEnMer196 pic.twitter.com/0JjJ1kn2XK — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) August 4, 2020

Le Cross Med conseille de reporter les sorties en mer pour le moment, et rappelle que les témoins ou victimes d’un problème ou danger en mer doivent appeler les secours au 196.