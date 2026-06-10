«C’est inacceptable» : Victor Wembanyama s'indigne de l’agression de supporters des Spurs à New York

Avant le match 4 des Finales NBA ce mercredi soir, Victor Wembanyama a dénoncé l’agression de supporters de San Antonio à New York lors du match précédent.

Il a tenu à défendre ses fans. Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs, s’est exprimé sur les agressions subies par des supporters texans dans les rues de New York York après le match 3 de la finale NBA contre les Knicks.

Victor Wembanyama is told at the podium that Spurs fans were attacked by Knicks fans outside of MSG:



"I am all for passion, but to the respect of each other. It's unacceptable." pic.twitter.com/ynmrN1vfRb — SNY Knicks (@sny_knicks) June 9, 2026

«Il ne faut pas oublier qu'au fond, cela reste un jeu. On joue. J'aime la passion, mais dans le respect de l'autre, ces agressions sont inacceptables», a déclaré le pivot français en conférence de presse ce mardi.

No Spurs fans were safe after the Knicks lost in NYC 👀 https://t.co/IO1U9hhiI0pic.twitter.com/SqIJe9X9TM — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) June 9, 2026

Knicks fans assaulting anyone wearing a Spurs jersey wtf pic.twitter.com/8JTg4URKv2 — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 9, 2026

Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux et relayées par des médias new-yorkais, on aperçoit des fans portant un maillot des Spurs être invectivés, poussés et frappés par plusieurs individus. Certains ont même fini avec leur maillot arraché et l’un d’entre eux est jeté au sol et roué de coups de pied.

Sollicitée par l’AFP, la police de New York a indiqué que ces événements se sont déroulés dans un contexte plus large de violences, notamment à Bryant Park, jardin public bordant la 42e rue où avait été installée une «fan-zone». Certaines personnes manifestaient également contre la présence de Donald Trump au match 3.

La police, qui a enregistré cinq blessés dans ses rangs, a procédé à l’interpellation de 21 personnes, dont huit ont été inculpées.