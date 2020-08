Dans la métropole lilloise, l'obligation de porter le masque change d'un trottoir à l'autre

L'obligation, dans certaines villes, de porter le masque dans l'espace public amène à des situations insolites.

Dans la métropole de Lille, deux villes, deux choix : à Lomme et Lambersart, la politique concernant le port du masque est différente. Sur l'avenue de Dunkerque, qui sépare les deux communes, le masque est obligatoire sur le trottoir dans le territoire de Lomme alors qu'il ne l'est pas sur le bitume de Lambersart. Conséquence, d'un côté et l'autre de la rue, on se regarde, les uns affublé d'un masque, les autres le visage à l'air libre.

Anecdotique, oui mais également déconcertant pour certains habitants du quartier qui ont donné leur ressenti au micro d'Europe 1 : «ici on le met, là-bas on le met pas. Pour quelles raisons ?» s'agace une première, «j'ai mis le masque pour aller au tabac, je retraverse et je l'enlève», relève un autre. Avec le sentiment que les deux mairies auraient pu se concerter pour éviter cette situation ridicule.

La mairie de Lomme justifie le port du masque à cause de l'affluence de l'avenue alors que celle de Lambersart estime que les larges trottoirs favorisent la distanciation sociale.