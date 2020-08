Disparition d'un ancien vice-président de PSA : ce que l’on sait

Depuis le 19 juillet dernier, l'ancien vice-président du groupe automobile PSA, Denis Martin, n'a plus donné signe de vie.

Malgré un appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux par les gendarmes, l'enquête reste au point mort.

Les circonstances de sa disparition

Cet ancien dirigeant de PSA s'est installé depuis 3 ans à Aubussargues, près d'Uzès dans le Gard, avec toute sa famille, où il a fondé sa société de conseils pour les industries baptisée IMPC (Industry Management Performance Consulting).

Véritable habitué de la course à pied, l'homme de 63 ans va régulièrement courir seul. Le dimanche 19 juillet, il part sans prévenir son épouse, et surtout sans emporter ses clefs de maison, son portable ou encore ses papiers d'identité.

C'est au bout de quelques heures, sans nouvelles de son époux, que sa femme prévient la gendarmerie.

La gendarmerie d'Alès dépêche alors un hélicoptère qui survole le lieu supposé de la disparition de Denis Martin, et des battues sont organisées, avec l'appui des habitants et de la brigade de chiens de recherche. En vain, l'homme n'est pas retrouvé.

Un appel à témoin

Le lendemain de sa disparition, un appel à témoin est lancé sur les réseaux sociaux par la gendarmerie du Gard.

Voici le texte en question : «Monsieur Denis Martin, né le 19 novembre 1956 (63 ans) à Cholet (49) et demeurant à Aubussargues, a quitté son domicile dimanche 19 juillet. Il mesure 1m68 et pèse environ 65 kg. Il était vêtu d'un short de sport noir en microfibre, d'un tee-shirt bleu électrique et de chaussures de sport bleues».

Si vous disposez d'informations au sujet de cet homme vous pouvez appeler le 17.

Et si vous ne vous trouvez pas dans le Gard, vous pouvez joindre la brigade de gendarmerie de Saint-Chaptes au 04 66 81 20 73.

Une enquête est ouverte

Malgré l'exploration de nouvelles pistes de recherche, l'homme reste depuis plus de 15 jours introuvable.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Nîmes.