Coronavirus : 73 % des Français pensent que la situation empire dans le pays

La hausse est considérable et semble être à la mesure de l'angoisse qui monte dans le pays. Selon les derniers résultats d'une vaste étude menée régulièrement autour du coronavirus par l'institut de sondages YouGov, à la fin du mois de juillet, 73 % des Français considéraient que la situation nationale autour de l'épidémie se détériore. Une flambée de 43 points supplémentaires en seulement un mois.

Autre enseignement de cette enquête cette enquête appelée «Tracker Covid-19 : opinions et inquiétudes des Français» rendue publique hier, vendredi 7 août, ce sont désormais près de huit Français sur dix (78 %) qui redoutent l'arrivée d'une deuxième vague épidémique en France et en Europe dans les prochaines semaines, contre sept Français sur dix lors de la dernière étude menée début juillet.

Les avertissements répétés du Conseil scientifique, qui par la voix de son président, Jean-François Delfraissy, a successivement mis en garde, à la mi-juillet, contre «des chiffres inquiétants», avant d'appeler clairement les Français, lundi 4 août, à se préparer à une deuxième vague à l'automne, semblent avoir été compris et entendus.

L'heure est plutôt aux économies

Dans ce contexte, redoutant un avenir sombre, l'heure est, pour les Français, loin d'être à la confiance mais plutôt à l'économie. Aussi, à la question de savoir ce qu'ils feraient s'ils avaient une rentrée d'argent inattendue, 55 % des sondés répondent qu'ils économiseraient la somme en question, lorsque seulement 10 % affirment qu'ils la dépenseraient sans hésitation.

Alors que de nombreux voyants économiques étaient repassés au vert en juillet, ou au moins revenus à des niveaux équivalents à ceux enregistrés avant le confinement, la population semble avoir intégré le fait qu'une deuxième vague pourrait bien tout remettre en question. Après avoir bondi en mai et juin (quoique toujours en-deçà de six points par rapport au niveau d'activité enregistré à la même période l'an passé), la consommation des ménages, mètre-étalon des indicateurs pour évaluer la reprise économique, sera d'autant plus scrutée.

Une réticence à fréquenter certains lieux

En attendant, les Français se montrent réticents à l'idée de fréquenter certains lieux bien spécifiques, notamment les boîtes de nuit (74 %) (qui de toute façon restent fermées à ce jour, NDLR) les salles de sport (62 %), ou encore les bars (60 %) et les cinémas (57 %). Mais l'étude de YouGov souligne que ces craintes diminuent légèrement depuis la semaine dernière. A voir donc si cette tendance se poursuit à l'avenir et ce qu'elle implique.

[Capture Tracker COVID-19 #17 : opinions et inquiétudes des Français / Source : YouGov]

Une gestion par l'exécutif décriée

Dernier enseignement, et non des moindres, le Tracker YouGov révèle qu'une majorité de Français (58 %) estiment que l'exécutif gère mal l'épidémie dans le pays.

Un chiffre élevé à rapprocher d'un autre, toujours révélé par YouGov mais dans une autre enquête parue celle-ci en début de semaine : Trois quarts des Français jugent ainsi que la communication sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos est incohérente.

D’abord annoncée pour le 1er août par le chef de l’État, cette mesure était finalement entrée en vigueur le 20 juillet sous la pression des personnels soignants et de l’opposition.

Entre temps, la multiplication des déplacements sur le terrain du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de ceux du Premier ministre et ancien «monsieur déconfinement» du pays, Jean Castex, paraissent peiner à convaincre.

Aujourd'hui, seul un tiers des Français (35%) déclare faire confiance au gouvernement pour gérer la crise du Covid-19.