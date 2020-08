Le calcium dans nos dents et nos os provient des étoiles

L'homme est fait d'étoiles. Selon une nouvelle étude, le calcium présent dans nos os et nos dents proviendrait probablement d'étoiles ayant explosé en formant des supernovas, et de sa dispersion dans l'univers en quantité importante, comme le rapporte CNN.

Tout comme l'oxygène, le carbone ou encore l'azote présents dans la composition de nos cellules sont nés des étoiles.

Jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs peinaient à expliquer l'abondance en calcium observée dans notre voie lactée. Mais les travaux menés dans plusieurs centres de recherches, par une équipe de 70 personnes, ont permis de résoudre une partie du mystère. Pour la première fois, ils ont pu observer une supernova riche en calcium, baptisée SN 2019ehk, explique CNN.

Dans un communiqué, l'astronome de l'université de Northwestern aux Etats-Unis, Raffaella Margutti, explique qu'«aucune théorie n'avait imaginé que ces phénomènes pourraient s'accompagner d'une émission X».

La relative proximité de la supernova située dans la galaxie M100 (NGC 4321), soit à environ 55 millions d'années-lumière de notre Voie lactée, et la possibilité de l'observer avec le télescope spatial Hubble ont permis à cette équipe de chercheurs d'accéder à des données nouvelles.

Des supernovas riches en calcium

Les astronomes ont pu remarquer que la supernova SN 2019ehk avait émis la plus grande quantité de calcium jamais observée lors d'une explosion, lors d'une «nucléosynthèse stellaire».

Selon eux, l'étoile avait éjecté une fine couche externe de gaz lors de ses dernières années d'existence. Et lorsque l'étoile a explosé, sa matière est entrée en collision avec cette couche de gaz, émettant d'intenses rayons X. Ainsi, la chaleur et la pression de l'explosion entraînent une réaction chimique, qui permet l'emission de calcium, ont expliqué les chercheurs.

Habituellement, seule une petite quantité de calcium est fabriquée lorsqu'une étoile explose, grâce à la présence d'hélium.

Une enquête coopérative

Mais la manière dont a été créé la plus grande partie de calcium dans l'univers était un mystère. Jusqu'à cette coopération scientifique.

Il faut remonter à 2019, quand un astronome amateur a pointé sa lunette sur un point étrange. Il ignorait encore qu'il vienait de découvrir une de ces fameuses, mais rares, supernovas riches en calcium.

En moins de 10 heures, près de 70 scientifiques de plus de 15 pays sont venus lui prêter main forte. Et lors del'explosion de l'étoile, ces astrophysiciens ont pu enfin déterminer l'origine de la grande majorité du calcium présent dans notre univers, sur la Terre, et plus proche de nous encore, dans nos dents et de nos os.

Le calcium prendrait ainsi sa source dans la réaction nucléaire issue de l'explosion d'une étoile. Comme l'explique Raffaelle Margutti : «l’explosion essaie de refroidir. Elle veut se débarrasser de son énergie et la formation de calcium est un moyen rentable de le faire».