Polska dit gagner 10.000 euros par mois sur OnlyFans, Twitter s'enflamme

A quoi ressemblerait Instagram s'il fallait payer pour suivre ses comptes préférés ? A OnlyFans. Sur ce réseau social venu du Royaume-Uni, les internautes paient les créateurs de contenus pour accéder à leurs publications. Un système lucratif pour certains, à l'image d'une certaine Polska, qui a fait le buzz sur Twitter en annonçant qu'elle gagnait 10.000 euros par mois grâce à cela.

Deux clans se sont rapidement distingués avec d'un côté ceux qui désapprouvent et, de l'autre, ceux qui prennent la défense de la jeune femme.

Il faut préciser que les créateurs de contenus d'OnlyFans partagent en majorité, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, des photos et vidéos dénudées. C'est le cas de Polska.

Voilà pourquoi ses détracteurs insistent pour la plupart sur le caractère immoral de son confortable salaire, certains n'hésitant pas à comparer son activité en ligne à de la prostitution.

D'autres s'indignent plutôt de la facilité avec laquelle la jeune femme gagne une telle somme : en partageant des photos de son corps, ce qu'ils ne considèrent pas comme un vrai travail.

Pendant que mes parents se lèvent à 3h et 5h pour gagner moins que ça, wAllah ca me fait mal au coeur cette société de merde https://t.co/0lb5zZ6je5

Visée par de nombreuses critiques et violemment insultée, Polska ne s'est pas départie de son assurance, encourageant même ses détracteurs à exprimer leur haine. Elle soulève un point important, à savoir qu'il lui serait impossible de gagner autant d'argent si ses abonnés OnlyFans n'acceptaient pas de payer pour voir ses photos dénudées.

Et dire que si les gens ils m’avaient plus calculer depuis mon buzz y’a deux ans j’aurais jamais pu vivre des placements de produits et j’aurais jamais pu avoir 10k par mois grâce à only fan bref mes haters je vous aimes continuez de m’insulter sur les réseaux c’est très benef

— POLSKA (@Nikaa_Dww) August 11, 2020