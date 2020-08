Le rappeur Akhenaton dit douter de la dangerosité du coronavirus et de l'utilité du masque

Invité sur Europe 1 ce jeudi pour parler de la sortie de son nouvel album, «Astéroïde», le rappeur Akhenaton en a profité pour partager son avis sur le Covid-19. Le membre du groupe IAM a exprimé ses doutes sur la dangerosité du virus et remis en question l'utilité du masque.

«Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là», a-t-il déclaré tout de go. «Les docteurs du comité scientifique ou les docteurs qui sont à la télévision et qui donnent depuis des mois des leçons à de grands docteurs, généticiens et infectiologues, cela m'inquiète un peu». Une référence implicite au professeur Didier Raoult, originaire de Marseille comme lui et très critiqué par la communauté médicale, en particulier pour avoir défendu bec et ongles le traitement à base d'hydroxychloroquine.

Le rappeur de 51 ans a poursuivi son propos en s'attaquant aux masques. «Je ne dis pas que le masque est inutile. Il est utile en février, en mars, en avril, au début de l'épidémie. Sur les boîtes de masques, il y a marqué "ne protègent pas des virus"», a-t-il affirmé. Des arguments que n'a pas voulu laisser passer l'animatrice Pascale Clark, dénonçant des «thèses limite complotistes». Ce dont s'est défendu Akhenaton, présentant le complotisme comme «un fourre-tout».

Coronavirus : "Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là", affirme Akhenaton https://t.co/iej33VHCLH — Europe 1 (@Europe1) August 13, 2020

Quelques secondes après avoir assuré qu'il n'avait «ni le savoir ni la connaissance des docteurs», le rappeur marseillais a déroulé sa propre théorie pour démontrer la dangerosité des masques. «Une fin d'épidémie se caractérise toujours par une augmentation des cas parce que le virus s'affaiblit et devient beaucoup plus contagieux, et une baisse de la mortalité. Je pense que le masque a des effets beaucoup plus nocifs, parce qu'un masque que vous portez cinq heures sur le visage fait baisser le taux d'oxygène que vous avez dans votre sang ou engendre d'autres pathologies, parce que dans votre nez vous avez un staphylocoque doré, des bactéries, et vous les respirez en boucle.»

Il y a fort à parier que ces propos ont fait tousser plus d'un médecin en France, à l'heure où les indicateurs épidémiques sont en «nette dégradation» selon la Direction générale de la santé (DGS) et où de plus en plus de villes imposent désormais le port du masque en extérieur pour lutter contre la résurgence du virus.