Coronavirus dans les Bouches-du-Rhône : le préfet interdit les rassemblements du week-end

Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de hausser le ton en interdisant tous les rassemblements de type rave-party dans son département, au moins pour ce week-end.

Il faut rappeler que depuis vendredi, les Bouches-du-Rhône, tout comme Paris, sont passés en «zones actives» de circulation du virus. Dès lors, les préfets avaient le droit d’imposer de nouvelles restrictions. Interdire tous les «rassemblements festifs à caractère musical» comme le précise l’arrêté, fait donc partie du domaine de compétences du préfet de Provence-Alpes-Côte-d’Azur Pierre Dartout.

Trois jours sans fête

Les autorités, en plus de vouloir freiner la propagation de la Covid-19 dans le département des Bouches-du-Rhône, savent très bien que la période estivale est propice à de grandes fêtes de plein air. Souvent organisées à la dernière minute, et sans justement en aviser les pouvoirs publics.

Autre raison d’interdire les rave-party, la possibilité de départs de feux, notamment dus aux cigarettes jetées au sol et au vent qui souffle près de la Méditerranée. Les pompiers sortent à peine de gros incendies dans le département, notamment à Martigues et ses environs. Plus de 1.000 hectares sont partis en fumée au début du mois d’août.

L’interdiction des rave-party court depuis vendredi 14 août à 18h jusqu’à lundi à la même heure.