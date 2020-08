Coronavirus : pas de nouvelle dérogation pour le Puy du Fou

La deuxième fois, c’est non. Le Puy du Fou ne bénéficiera pas d’une nouvelle dérogation pour accueillir plus de 5.000 personnes pour son spectacle de la Cinéscénie.

Cela avait pourtant été le cas le samedi 15 août, afin de pouvoir garnir les gradins de 9.000 spectateurs. Une décision qui avait valu une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, où parmi quelques soutiens, une grande partie des internautes ont pointé le laxisme de la préfecture et le manque d’équité par rapport à d’autres évènements qui ne peuvent pas se tenir à cause des mesures sanitaires.

Cela a-t-il joué pour ne pas accorder une nouvelle dérogation pour le vendredi 21 et samedi 22 août ? Ou est-ce simplement dû à «la réévaluation de la situation sanitaire locale et nationale, les données les plus à jours confirmant une dégradation qui s’accélère», comme l’avance la préfecture ? Chacun se fera son avis.

Du côté du Puy du Fou, «on prend acte», relate Ouest France, qui révèle l’information. «C’est l’Etat qui décide, en l’occurrence, la préfecture. (...) On respecte et on appliquera bien sûr les décisions prises».

«Même si ça s’était bien passé au 15 août, on savait que cette dérogation n’était valable que pour une date», poursuit le parc. Pour la suite, «si la préfecture souhaite que des points du protocole soient améliorés, on le fera». En attendant, seulement 5.000 personnes pourront profiter du spectacle.