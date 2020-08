Des femmes se font bronzer seins nus sur une plage, les gendarmes interviennent

Plusieurs femmes bronzant seins nus sur une plage de Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), ce jeudi 20 août, ont été sommées de se rhabiller par des gendarmes.

C’est une famille dont les enfants étaient choqués de voir les vacancières en topless qui a alerté la gendarmerie, rapporte France 3 Occitanie. Deux militaires, un homme et une femme, ont alors arpenté la plage et demandé aux unes et aux autres de remettre leur haut de maillot de bain.

«C’est mon âme de féministe qui a parlé, je suis allée les voir et je leur ai demandé si pour eux, bronzer les seins nus était une atteinte à la pudeur ? Ils m’ont demandé de circuler et ont quitté la plage, juste après mon intervention», a témoigné une femme, qui s'est dite «tellement choquée» par la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.

Et pour cause. La pratique du topless sur la plage n’est pas interdite par la loi. Cela n'est en effet pas considéré comme un délit d'exhibition sexuelle, prévu à l'article 222-32 du code pénal. Se faire bronzer seins nus peut toutefois faire l’objet d’une amende dans certains lieux spécifiques, comme par exemple à Paris-Plage.

En revanche, à Sainte-Marie-la-Mer, aucun arrêté municipal n'interdit de lézarder au soleil, sur le sable, sans porter un haut de maillot de bain.