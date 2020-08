Elections régionales : Julien Bayou (EELV) se déclare candidat en Ile-de-France

Les élections régionales en Ile-de-France, qui auront lieu en mars 2021, commencent à aiguiser les appétits. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe-Ecologie Les Verts, est le premier à se déclarer officiellement candidat, ce mercredi 26 août.

«Je suis candidat à la présidence de la région Ile-de-France. J'ai présenté ma candidature aux militants EELV franciliens qui voteront en septembre», indique Julien Bayou dans une interview au Parisien. Selon lui, «seule l'écologie permettra de répondre à la triple urgence, environnementale, économique et démocratique que doit affronter notre région».

Le patron d'EELV égratigne au passage l'actuelle présidente (Libres, ex-LR) de l'Ile-de-France : «Depuis six ans, Valérie Pécresse a considérablement abîmé l'Ile-de-France. Cette région est l'une des plus riches d'Europe mais aussi l'une des plus inégalitaires. En six ans, on a dégringolé dans les indicateurs de bien être», affirme-t-il.

Le CDG Express dans le viseur de Bayou

En cas de victoire, Julien Bayou s'engage notamment à revenir sur le projet contesté du Charles-de-Gaulle Express. Pour lui, «les 2 milliards d'euros que coûte ce projet doivent aller aux transports du quotidien comme l'amélioration des lignes B et D du RER».

L'écologiste de 40 ans est élu au conseil régional d'Ile-de-France depuis 2010. Mais il a échoué à être désigné par les militants verts comme candidat EELV aux municipales 2020 à Paris, devancé par David Belliard.

Quelques heures auparavant, Le Figaro révélait d'ailleurs que La République En Marche songerait à faire de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, son candidat pour les régionales franciliennes. «Ce serait une bonne candidature: il incarne un sérieux, une forme d’autorité républicaine, il est identifié par tout le monde. Et l’an prochain, tout le monde va devoir aller au combat», selon un élu marcheur.

Si l'incertitude plane encore sur les stratégies de la gauche et de la droite, la candidature de Valérie Pécresse pour un second mandat est en revanche quasi-certaine. La présidente sortante est donnée favorite d'un récent sondage Ifop, évoqué par Paris Match. Elle obtiendrait 32 % des votes, devant la liste EELV (18 %), celle de LREM (13 %) et du PS (10 %).