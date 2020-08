Port du masque obligatoire à Paris : les joggeurs et les cyclistes sont-ils concernés ?

Face à la circulation du coronavirus à Paris, l'obligation du port du masque est étendue à toute la ville dès ce vendredi 28 août 8h du matin. Les joggeurs et les cyclistes doivent-ils eux aussi porter un masque ?

Une dérogation vient d'être accordée par la préfecture à la mairie de Paris pour les adeptes de course à pied. Le port du masque obligatoire, qui devait concerner initialement toutes les personnes circulant dans la ville à l'exception des automobilistes, ne s'appliquera finalement pas aux joggeurs et aux cyclistes.

«Le port du masque ne sera pas exigé» pour les personnes «exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo», a fait savoir la préfecture dans un communiqué.

#COVID19 | À compter du vendredi 28 août 8h, généralisation de l’obligation de port du masque à l’ensemble de l’espace public sur Paris et la petite couronne par le préfet de Police et les préfets de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. pic.twitter.com/wD2RluciBY

— Préfecture de Police (@prefpolice) August 27, 2020