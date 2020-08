Mayenne : Il pêche à l’aimant un trésor de 700 pièces de monnaie

Il a récupéré plus de six kilos de pièces provenant de 40 pays différents. Le week-end du 22 août, un Mayennais qui pratique la pêche à l’aimant a découvert un véritable butin, dans une rivière près de Rennes.

«J’ai vu un sac remonter, il y avait écrit "Sodebo" dessus, a confié à France Bleu Tanguy Le Gloahec. Je me suis dit que c'était bizarre car un sac de sandwich normalement, ce n'est pas magnétique donc c'est le signe qu'il y avait quelque chose à l'intérieur».

Adepte de ce type de pêche depuis huit mois, l’habitant de Montigné-le-Brillant (Mayenne) a remonté le sac qui contenait plus de 700 pièces issues de 40 pays différents. Parmi elles, une datant de 1640, un Louis XIII.

D’après le pêcheur, le trésor provient «sûrement» d’un «vol». «On va prendre contact avec un magasin de Rennes qui vend et rachète des pièces et si on peut retrouver le propriétaire, on lui rendra», a-t-il affirmé.

La découverte devrait être expertisée, a précisé la radio nationale.