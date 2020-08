Voici les secteurs qui recrutent le plus malgré le Covid-19

De nombreux secteurs ont été frappés de plein fouet par la crise du Covid-19 dans l’Hexagone. Pour autant, certains recrutent activement depuis plusieurs semaines.

Parmi eux, celui du transport et de la logistique, mais aussi le secteur des services à la personne et de la santé, révèle le baromètre national de l’emploi Qapa.

«Enormément de structures (Ephad et autres) recherchent des services d’aides à domicile, des gardes d'enfant, afin de subvenir aux nouveaux besoins créés par le Covid-19.», a commenté Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de la plateforme de recrutement par l’intérim, qui a dévoilé un classement par régions.

Plus précisément, les services à la personne/à la collectivité enregistrent plus de 13% des demandes en Auvergne-Rhône-Alpes, 12% en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et 8% dans le Grand Est.

Pour cette rentrée de septembre 2020, le secteur du transport et de la logistique est de son côté particulièrement présent en Bourgogne-Franche-Comté (11%), en Centre-Val de Loire (12%), ainsi que dans les Hauts-de-France, région qui détient la plus forte demande avec 15 %.

En l’Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’en Bretagne, c’est le secteur du commerce/vente qui recrute le plus activement, avec respectivement 12%, 10% et 9% de demandes enregistrées. Mais d’après les chiffres publiés par Qapa, c’est en Corse que les offres emplois dans ce domaine sont les plus nombreuses (14%).

Enfin, la région Pays de la Loire recrute majoritairement dans le secteur de l’industrie, et recherche tout particulièrement des opérateurs de production.