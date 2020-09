Coronavirus : comment les transports en commun parisiens sont désinfectés

L'ensemble du matériel roulant de la RATP – toutes les lignes de métro ainsi que les RER A et B – est désormais systématiquement désinfecté au quotidien pour lutter contre le Covid, grâce à la «désinfection par nébulisation», a annoncé Valérie Pécresse ce mercredi 2 septembre.

Cette technique – qui consiste à projeter à l'intérieur des métros, bus et RER un spray de désinfection «efficace contre les virus» – est une «innovation à la pointe de la technologie» selon la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités. Déjà effective depuis le mois de mai sur les réseaux des bus et des trams, elle l'est désormais sur l'ensemble des équipements de la RATP.

L'application de ce virucide permet en effet, selon la RATP, «d'assainir les surfaces potentiellement infectées», et ce, en un temps jugé très court puisque, grâce à la nébulisation, un bus est désinfecté «en moins de 3 minutes» et une rame de métro «en moins de 5 minutes».

«Dès la fin du mois d'avril, 4.700 bus étaient nébulisés toutes les nuits», se rappelle Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, qui se félicite des «progrès réalisés cet été» pour intégrer les métros et les RER à ce «système de désinfection industrielle». «Aujourd'hui, on est l'une des rares entreprises au monde à nébuliser et brumiser l'ensemble de ses matériels roulants», assure-t-elle.

1.800 AGENTS MOBILISÉS SUR LE TERRAIN

A noter que la nébulisation n'est pas la seule désinfection réalisée dans les transports en commun pour lutter contre le Covid, puisque 1.800 agents d'entretien [contre 1.200 agents en période pré-Covid, ndlr] sont mobilisés sur le terrain, chargés de nettoyer les gares, les stations de bus ainsi que les bus, métros, tramways et RER.

Par ailleurs, la RATP souligne que 800 distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés dans les stations de métro et les gares de RER, ainsi qu'aux arrêts de bus et de tramways. Dans les prochains jours, 53.000 flacons de gel hydroalcoolique seront également distribués aux voyageurs.

«Au total, 160 millions d'euros [contre 90 millions l'an passé, ndlr] sont de fait entièrement dédiés au nettoyage et à la désinfection en 2020», se félicitent conjointement la RATP et Ile-de-France Mobilités. Un budget en hausse de près de 70 % par rapport à 2019.

40 % des usagers manquent à l'appel

Pour l'autorité organisatrice des transports de la région francilienne, il s'agit avant tout de rassurer les usagers sur le bon respect des consignes sanitaires. «C'est important de le dire, les usagers arrivent tous les matins dans un métro complètement désinfecté», tient à souligner Valérie Pécresse.

«Qui, aujourd'hui, peut nébuliser sa voiture tous les jours ? Personne», martèle de son côté Catherine Guillouard, qui ajoute qu'il y aura cet hiver «un effet induit» sur les autres virus comme la grippe ou la gastro, qui devraient être, selon la PDG de la RATP, logiquement moins nombreuses.

Opération séduction donc, alors que 40 % des usagers des transports en commun franciliens manquent toujours à l'appel. A noter , alors qu'Ile-de-France Mobilités accuse un manque à gagner de 2,6 milliards d'euros sur l'exercice 2020.