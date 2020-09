Application des peines, expulsions, suppression des aides sociales... les solutions des Français contre la délinquance

En plein débat sur l'insécurité à la suite de plusieurs faits divers violents très médiatisés cet été, un sondage Ifop pour CNEWS paru ce jeudi 3 septembre révèle les solutions privilégiées par les Français pour lutter contre la délinquance.

Trois mesures se détachent considérablement de toutes les autres. D'abord, l'application systématique des peines de prison prononcées. La moitié des sondés (50 %) placent cette solution parmi celles qui leur semblent les plus efficaces contre la délinquance.

En deuxième position, on retrouve une mesure clivante politiquement : l'expulsion des délinquants étrangers, après qu'ils ont purgé leur peine. Près de la moitié (47 %) des 1.007 sondés - représentatifs de la population française - y sont favorables. Un chiffre qui monte à 69 % chez les sympathisants des Républicains (LR) et à 76 % chez les partisans du Rassemblement national (RN), contre 17 % seulement chez les individus proches de La France insoumise (LFI) et 27 % pour les partisans du Parti socialiste (PS).

Autre mesure largement préférée par la droite, la privation des aides sociales (logement, allocations, etc.) pour les familles de mineurs délinquants multirécidivistes arrive en troisième position des solutions plébiscitées par les Français (46 %). Près de sept sympathisants du RN sur dix (69 %) la placent dans leur top 3, et 60 % des proches de LR. A gauche, seuls 16 % des partisans de LFI y sont favorables, et 29 % du côté du PS.

A l'instar de l'expulsion des délinquants étrangers, un clivage générationnel se fait jour sur cette mesure : la moitié (50 %) des 35 ans et plus la privilégie, contre 36 % des moins de 35 ans (50 % et 39 % dans le cas de l'expulsion des délinquants étrangers).

Complètent ce top 5 des solutions contre la délinquance l'augmentation des effectifs de police sur le terrain (36 %), une idée davantage partagée du côté de la gauche (environ la moitié des sympathisants LFI et PS la citent), et le rétablissement d'un service militaire obligatoire (33 %).