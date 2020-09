Ecole : Que faut-il faire si mon enfant est malade, mais pas du Covid-19 ?

Les maladies liées aux virus hivernaux vont faire leur retour avec le froid. Alors que les élèves ont repris le chemin de l’école et que le coronavirus circule toujours en France, que faire si son enfant attrape un rhume, souffre d’une grippe ou encore de rhinites chroniques ?

Pour l’heure, le ministère de l’Education nationale n’a pas donné publiquement de recommandations précises à ce sujet. Contacté par CNEWS, il a toutefois précisé qu’un enfant présentant des symptômes grippaux - toux, écoulement nasal, maux de gorge, ou encore de la fièvre - ne doit pas se rendre à l’école avant d’avoir fait un test de dépistage Covid-19, les symptômes des infections dues aux virus hivernaux étant assez similaires à ceux de la maladie provoquée par le SARS-CoV-2.

Si celui-ci est négatif, et qu’il s’agit d'une grippe, d'une rhinopharyngite, d'une angine, ou encore d'une gastro-entérite, il faudra alors suivre les recommandations du médecin traitant, qui déterminera la durée pendant laquelle l’enfant ne peut fréquenter le milieu scolaire. Le Ministère souligne qu’en cas de maladie contagieuse, les parents sont tenus d’informer l’établissement scolaire, et qu’un certificat médical sera exigé au retour de l'élève en classe.

Concernant les élèves qui souffrent d’allergies et de rhinites chroniques, des mesures spécifiques sont prévues. «Un télétravail pourra être envisagé pour les élèves chroniquement malades, qui pourront revenir à l'école en présentant un test négatif ou un certificat médical», a indiqué le ministère auprès de France Info.

Quid des parents ?

Pour rappel, tous les salariés ayant à charge un enfant de moins de 16 ans peuvent bénéficier de congés pour enfant malade, et ce, sans condition d’ancienneté. La durée du congé, qui n’est pas rémunéré (sauf si un accord collectif le prévoit), est au maximum de trois jours par an, ou de cinq jours si le salarié a trois enfants ou plus. Un certificat, ou une copie, devra alors être remis à l’employeur.