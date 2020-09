Quel protocole dans les écoles s’il y a un cas de Covid-19 ?

C'est une question qui inquiète les parents d'élèves et les professeurs. Quel est le protocole en vigueur en cas de contamination d'un enfant au coronavirus ?

Si les plus jeunes sont statistiquement moins sensibles à cette maladie, cela ne les empêche pas de tomber malades ou d'être porteurs de la maladie. Plusieurs écoles ont d'ailleurs été fermées à partir du mois de mai dernier à cause de plusieurs cas avérés chez les élèves et/ou le personnel éducatif. Cependant, aucun protocole clair n'a été communiqué aux directions des établissements scolaires quant au maintien des cours dans ces conditions.

La seule consigne pour les écoles, collèges et lycées sera de communiquer au rectorat, à la préfecture et à l'Agence régionale de santé la présence d'un cas dans l'une ou plusieurs de leurs classes. Une fois que cela est fait, ce sont les autorités sanitaires qui prennent le relais, et qui étudieront la marche à suivre en fonction de l'établissement et du nombre de cas. Globalement, les décisions de fermetures seront donc prises au cas par cas.

En ce qui concerne les enfants, dès que les symptômes sont repérés par un enseignant, il est isolé sous surveillance d'un adulte et quelqu'un devra venir le chercher. L'élève malade devra être diagnostiqué avant de pouvoir retourner en classe ou non. Le ministère de l'Education nationale a demandé aux parents d'être particulièrement vigilants et de ne pas mettre les enfants à l'école en cas de symptômes.

Les autorités sanitaires ont également prévu d'isoler les personnes qui ont eu des contacts à risque avec l'enfant touché. Tous les enfants d'une classe sont donc placés en quarantaine si un de leurs camarades est testé positif. L'objectif affiché par le ministère dans ce cas de figure est de tester le maximum de personnes qui ont été en contact avec des porteurs du Covid-19.