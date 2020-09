Est-il dangereux de dormir trop longtemps ?

Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. Il participe au maintien des fonctions d’apprentissage, permet au corps de récupérer aussi bien physiquement que mentalement, et joue un rôle-clé pour notre bien-être au quotidien. Pour autant, il ne faut pas abuser des grasses matinées.

Il faut savoir que la durée moyenne de sommeil est de 8 heures, mais certaines personnes se contentent de 6 heures alors que d’autres, particulièrement les enfants et les adolescents, ont besoin de dormir 9 à 10 heures par nuit pour se sentir reposés.

Ce qui est dangereux, explique Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), «c’est de dormir trop longtemps si on n'en a pas besoin.» «Il faut bien faire la différence entre le fait de dormir plus que la moyenne, parce que le corps le demande, et rester au lit alors qu’on a déjà son quota de sommeil.», souligne le neurologue.

Si on dort plus que nécessaire, «cela va dégrader notre vigilance diurne, on risque de passer plus de temps à somnoler au cours de la journée, ce qui est mauvais», et ce, aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Selon le spécialiste, «cela peut notamment entraîner une baisse de la concentration et une perte de motivation, certaines personnes ne vont avoir envie de rien.»

Sans compter que si on se force à rester dans les bras de Morphée, «cela va ensuite altérer la qualité de notre sommeil» la nuit d’après. Et on peut rapidement tomber dans le cercle vicieux de la fatigue.