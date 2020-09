Ile-de-France : Véligo va proposer 5.000 nouveaux vélos électriques

Lancé il y a un an seulement, Véligo, le service de location de vélos électriques longue durée d'Ile-de-France, accélere son déploiement.

Dès ce mois de septembre et d'ici au mois d'octobre, ce sont en effet 5.000 vélos supplémentaires qui seront proposés à la location, selon une information du Parisien confirmée par Ile-de-France Mobilités ce dimanche 6 septembre. Ils viendront ainsi s'ajouter aux 10.000 déjà en circulation dans toute l'Ile-de-France. Au total, 20.000 devraient être en circulation avant la fin de l'année 2020.

Une annonce logique face au succès rencontré par ce service régional créé en septembre dernier. En mars, seulement six mois après son lancement, 7.000 souscriptions avaient déjà été enregistrées, et une liste d'attente commençait à se former. Fin mai, 80 % des usagers avaient désiré prolonger leur abonnement de trois mois – en plus des six mois – comme il est possible de le faire.

En pleine crise sanitaire du Coronavirus, Ile-de-France Mobilités, le gestionnaire du service, faisaient face à 3.500 demandes supplémentaires en moins de trois semaines. Une demande exacerbée par la fin du déconfinement et l'engouement des Franciliens pour le «vélotaf». Mi-juin, il fallait donc compter «jusqu'à trois mois d'attente» pour bénéficier de l'offre.

40 euros par mois pendant six ou neuf mois

Pour rappel, ce service est disponible à tous les Franciliens désireux d'utiliser le vélo électrique comme moyen de transport. Moyennant 40 euros par mois pendant six mois (20 euros pour les étudiants), ces derniers peuvent louer un Véligo et en user comme s'il s'agissait de leur vélo personnel.

Les clients peuvent ensuite renouveler leur abonnement pour trois mois supplémentaires. S'ils sont convaincus, la région les aide à acquérir leur propre vélo électrique. Véligo a d'ailleurs d'ores et déjà conquis les Parisiens, qui représentent 38 % des souscripteurs. A noter que les habitants de grande couronne en sont également friands, car ils représentent 42 % des locataires.