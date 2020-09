La superstar de MMA Conor McGregor en garde à vue en Corse

La star se trouve dans les locaux de la gendarmerie de Calvi pour des faits d’exhibitionnisme et de tentative d'agression sexuelle qui auraient eu lieu dans la ville corse.

Conor McGregor, connu comme le plus grand combattant de MMA, art martial mêlant le pugilat et la lutte au corps à corps, se trouve sur l’île de beauté depuis plusieurs jours. En témoignent ses nombreuses photos et vidéos régulièrement postées sur les réseaux sociaux.

Mais jeudi soir, dans un bar de Calvi, l’Irlandais se serait livré à une séance d’exhibition, notamment. Une jeune femme a immédiatement porté plainte.

Vendredi, des gendarmes auraient rendu visite à McGregor directement sur son yacht pour lui signifier qu’il devait être entendu dans cette affaire. Il se serait rendu à la caserne directement en vélo avant d’être placé en garde à vue.

Dans un communiqué transmis par le parquet à l’AFP, on peut lire : «A la suite d'une plainte déposée le 10 septembre dénonçant des faits susceptibles d'être qualifiés de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. Conor Anthony Mac Gregor a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie, sous le régime de la garde à vue.»

Celui que l’on surnomme «The Notorious» a annoncé sa troisième retraite sportive en juin dernier, après être revenu deux fois dans les fameux octogones.