Coronavirus : la vidéo «choc» du gouvernement fait réagir les internautes

Le ministère de la Santé a publié, samedi 12 septembre, un clip préventif pour sensibiliser les Français au respect des gestes barrières alors que l'épidémie de coronavirus progresse.

Avec cette vidéo choc d'une minute, intitulée «On peut tous être touchés», le gouvernement souhaite faire prendre conscience aux citoyens l'importance de la distanciation sociale.

Dans ce clip, on assiste à la propagation du virus au sein d'une famille. Un homme fait la bise à une collègue, son fils enlace une amie en sortant du lycée... avant que toute la famille ne se réunisse pour l'anniversaire de la mère. Un manquement aux gestes barrières qui conduit alors à la contamination de la femme et son hospitalisation sous assistance respiratoire.

[#COVID19] Ne pas respecter les gestes barrières c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches.



On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger. pic.twitter.com/U8MAgzzgEb — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 12, 2020

«On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble continuons d'appliquer les gestes barrière», conclut la vidéo. Le ton beaucoup plus sombre employé dans cette campagne a suscité de nombreuses réactions sur Twitter. Certains dénoncent notamment une vidéo «anxiogène» et «culpabilisante».

«C'est vraiment odieux ce spot (...) Plus d'amour, plus de tendresse, faire attention aux gens à risque oui, mais pas ça, un monde vide d'amour», écrit notamment un internaute. «Quelle honte de jouer avec le sentiment de culpabilité», «Beau clip pour culpabiliser les gens», peut-on aussi lire.

C’est vraiment odieux ce spot ,,, diviser pour mieux régné.. scandaleux même je dirais , plus d’amour , plus d’affection, plus de tendresse, faire attention aux gens à risques oui mais pas ça , un monde vide d’amour — sport55 (@sport556) September 13, 2020

Quelle honte de jouer avec le sentiment de culpabilité ! — Carrère chris (@Carrrechris1) September 13, 2020

Beau clip pour culpabiliser les gens — Il capitano (@capitanosyl) September 13, 2020

Pour d'autres internautes, ce clip est nécessaire pour une prise de conscience collective.

Bravo @MinSoliSante en espérant une prise de conscience !!! Est-il possible de télécharger la vidéo ? Merci — Arnaud GEORGES (@ArnaudGEORGES83) September 13, 2020