Est-il dangereux de gratter un grain de beauté ?

Il arrive parfois que l'on se gratte ou se blesse involontairement au niveau d’un grain de beauté. S’il faut les surveiller régulièrement, car ils peuvent être signes d’un cancer de la peau, il n’est pas dangereux de s’en écorcher un.

Les grains de beauté, ou nævus, sont des amas de mélanocytes, les cellules qui contiennent la mélanine, pigment qui donne sa coloration à la peau. «Il n’y a, a priori, aucun risque de gratter un grain de beauté», selon la Dr Catherine Oliveres Ghouti, membre du syndicat national des dermatologues.

Se couper au niveau d’un grain de beauté, ou bien en écorcher ou en arracher un involontairement ne présente pas non plus de risque majeur. «Quand on s’arrache un grain de beauté, il s’agit général d’un grain de beauté en relief, qui sont presque toujours bénins. S’il est partiellement arraché, il est possible qu’il repousse, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. S’il est totalement arraché, il ne repoussera pas», explique la dermatologue.

Si l’on s'inquiète à propos d'un grain de beauté que l’on s’est écorché ou gratté, mieux vaut toujours prendre rendez-vous avec un professionnel, ou même envoyer une photo du grain de beauté en question à son dermatologue : «en général, on conseille de mettre un antiseptique, une crème cicatrisante et un pansement, et de renvoyer une photo une fois la blessure cicatrisée, pour voir si le grain de beauté est suspect ou non», ajoute la Dr Oliveres Ghouti.

En moyenne, 80.000 cancers cutanés sont diagnostiqués chaque année en France, selon l’Institut national du cancer. Il n'existe pas de dépistage à proprement parler du mélanome, il est donc recommandé de faire diagnostiquer tous ses grains de beauté auprès d’un professionnel.